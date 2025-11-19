Депутат Рады Гетманцев: в МВФ потребовали от Украины "реального очищения"

Парламентарий отметил, что реформы не должны быть имитацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Представители прибывшей на Украину миссии Международного валютного фонда потребовали от Киева "реального очищения" и "реальных реформ", чтобы восстановить доверие после коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

"Это, безусловно, подрывает доверие к нам. Я вчера встречался с миссией МВФ, которая начала работу на Украине. Половина нашей дискуссии была посвящена отсутствию доверия и, к сожалению, тому, что партнеры требуют от нас действенных мер, направленных на скорейшее восстановление доверия, - написал он в Telegram-канале. - Это должны быть реальные шаги, реальное очищение, реальные реформы, а не их имитация".