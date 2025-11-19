Maan: спецпосланник Трампа намерен встретиться с лидером ХАМАС 19 ноября

Агентство отмечает, что подобные переговоры свидетельствуют "о намерении американской администрации сохранять прямые контакты с радикальным движением"

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф © Leigh Vogel/ Getty Images for Concordia Annual Summit

КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, как предполагается, проведет 19 ноября в Стамбуле переговоры с лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халилем аль-Хейей. Об этом сообщило близкое к радикальной организации агентство Maan.

По его информации, ожидается, что Уиткофф встретится в Стамбуле с делегацией ХАМАС, в которую, кроме аль-Хейи, войдут "еще несколько высокопоставленных представителей палестинского движения". Как указывает агентство, переговоры между спецпосланником Трампа и руководством ХАМАС свидетельствуют "о намерении американской администрации сохранять прямые контакты с радикальным движением".

Возможная встреча Уиткоффа с аль-Хейей на территории Турции станет уже второй с момента обнародования плана хозяина Белого дома Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. До сегодняшнего дня спецпосланник президента США и лидер ХАМАС в Газе встречались в октябре нынешнего года в столице Египта перед заключением договоренностей о прекращении огня в палестинском анклаве. Тогда в переговорах принял участие и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Некоторое время назад агентство Reuters сообщило, что Уиткофф собирается посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Владимиром Зеленским. 14 ноября газета The New York Times проинформировала, что спецпосланник Трампа по миротворческим миссиям планирует встретиться с лидером ХАМАС в секторе Газа. Однако тогда место и дата предполагаемой встречи Уиткоффа и аль-Хейи не указывались.

9 октября президент США объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу 10 октября.