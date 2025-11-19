Литва открывает границу с Белоруссией

Глава литовского МВД Владислав Кондратович указал на изменение ситуации

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией, пропуск через которую был прекращен 29 октября. Изменить пограничный режим постановило правительство балтийской республики.

"Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии", - заявил на заседании глава МВД Литвы Владислав Кондратович. По его словам, в случае негативных проявлений Литва оставляет за собой право вновь закрыть границу.

Вильнюс открывает два контрольно-пропускных пункта в населенных пунктах Мядининкай и Шальчининкай. Все другие к 2024 году были постепенно ликвидированы. До этого их было шесть. Как отметили литовские власти, на подготовку к возобновлению пропуска через границу необходимо около суток.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.