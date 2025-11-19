NV: на Украине приостановили обнародование аудиозаписей из квартиры Миндича

По данным издания, это связано с военным положением в стране

Редакция сайта ТАСС

© PabloUA/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поставило на паузу публикацию материалов по коррупционному делу против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом пишет местное издание NV со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

По его данным, это связано с военным положением в стране. "То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием", - приводит NV слова источника.

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, входящий в ближайшее окружение Владимира Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.