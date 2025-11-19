Часть депутатов "Слуги народа" требуют уволить фигурантов коррупционного дела

Если дальнейшее расследование выявит новых лиц, к ним также должны быть применены жесткие санкции, подчеркнул депутат от этой партии Никита Потураев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ряд депутатов партии Владимира Зеленского "Слуга народа" призвали немедленно уволить всех фигурантов коррупционного скандала вокруг "пленок Миндича". Соответствующее заявление опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) депутат от этой партии Никита Потураев.

"Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно. Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастных к деятельности этой группировки, к ним также должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Среди лиц, которые, предположительно, фигурируют на пленках бизнесмена Тимура Миндича (официальные обвинения им не предъявлены) - глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.