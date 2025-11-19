Глава МИД Польши заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС

По мнению Радослава Сикорского, критиковать Евросоюз можно, но критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, а другая - на дискредитацию и разрушение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский © Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польский президент Кароль Навроцкий готовится к выходу страны из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

"Намекая на то, что европейская интеграция - это заговор против Польши, вы (президент Польши Кароль Навроцкий - прим. ТАСС) не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза, для Polexit (аналогично Brexit, выходу Великобритании из ЕС - прим. ТАСС)", - приводит газета слова главы МИД, адресованные президенту. По мнению Сикорского, критиковать Евросоюз можно, но критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, а другая - на дискредитацию и разрушение.

Министр также предупредил о последствиях возможного выхода Польши из ЕС. Он отметил, что на государства Евросоюза приходится 75% польского экспорта. В случае, если Польша покинет сообщество, страна может лишиться финансирования из его структурных фондов и помощи, направленной на оборонную промышленность, указал Сикорский.

Кароль Навроцкий, выдвинутый кандидатом в президенты Польши правыми силами, 11 ноября принял участие в "Марше независимости", организованном националистами. Во время шествия его участники сожгли флаг Евросоюза. Ранее глава государства обвинил нескольких польских политиков в том, что "они готовы по частям отдавать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям, судам и программам Европейского союза".

По информации интернет-портала Interia.pl, Сикорский направил Навроцкому послание, в котором напомнил, что по конституции страны президент не может проводить собственную внешнюю политику, так как ее определяет правительство. Глава МИД отметил, что президент "имеет право на свои националистические взгляды", однако для того, чтобы приводить их в жизнь, ему "нужно было претендовать на пост премьера".