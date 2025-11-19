США ввели санкции против пяти россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью

Из уведомления OFAC следует, что в санкционные списки включили Александра Волосовика, Илью Закирова, Кирилла Затолокина, Максима Макарова и Юлию Панкову

Здание Минфина США © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США под предлогом борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении пяти граждан России и семи якобы связанных с ними компаний. Соответствующие данные приводятся на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Из уведомления OFAC следует, что в санкционные списки включены россияне Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Кроме того, под рестрикции подпали семь связанных с ними компаний, базирующихся в РФ, Великобритании, Сербии и Узбекистане.