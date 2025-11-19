Эрдоган: Турция выступает за продолжение стамбульских переговоров по Украине

Президент республики отметил, что они являются важной основой для мирного урегулирования

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Турция выступает за продолжение в Стамбуле прямых переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским.

"Мы рассчитываем на продолжение стамбульских переговоров на прагматичной и ориентированной на результат основе. Считаем, что они являются важной основой для мирного урегулирования [конфликта]", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Анкара ожидает от всех своих партнеров, которые хотят остановить кровопролитие в регионе, проявления конструктивного подхода для продвижения стамбульского процесса.

В Стамбуле ранее прошли три раунда прямых переговоров между РФ и Украиной - 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам двух первых раундов переговоров стороны договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. 19 августа состоялась передача 1 000 тел военнослужащих ВСУ. В свою очередь Украина передала российской стороне 19 тел. 23 октября Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 павшего бойца ВС РФ.