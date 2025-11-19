Эрдоган: Турция всегда готова обсуждать с РФ варианты прекращения огня на Украине
15:49
обновлено 16:04
АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна всегда готова обсуждать с Россией варианты урегулирования на Украине.
"Мы стремимся внести вклад в восстановление Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать, не покидая эту страну в этих тяжелых условиях. Однако, прежде всего, мы как Турция всегда готовы обсудить с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому и прочному миру", - сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров в Анкаре с Владимиром Зеленским.
Он также подчеркнул, что Турция "придает большое значение" участию США в процессе урегулирования конфликта.