Эрдоган: Турция всегда готова обсуждать с РФ варианты прекращения огня на Украине

Республика "придает большое значение" участию США в процессе урегулирования конфликта, отметил ее президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна всегда готова обсуждать с Россией варианты урегулирования на Украине.

"Мы стремимся внести вклад в восстановление Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать, не покидая эту страну в этих тяжелых условиях. Однако, прежде всего, мы как Турция всегда готовы обсудить с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому и прочному миру", - сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров в Анкаре с Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что Турция "придает большое значение" участию США в процессе урегулирования конфликта.