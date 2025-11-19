Мерц: ФРГ "делает все", чтобы Украина получила больше дальнобойных ракет

Канцлер Германии отметил, что Берлин ранее договорился с Киевом о реализации совместных проектов по производству дальнобойного оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Германия "делает все", чтобы обеспечить оснащение Украины дальнобойными ракетами. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

В ходе мероприятия, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ, Мерц напомнил, что власти Германии ранее договорились с Киевом о реализации совместных проектов по производству дальнобойного оружия. "Украинская армия будет оснащена такими боевыми системами. Мы договорились, что о деталях не будем больше говорить публично, поскольку считаем, что должна существовать определенная неясность по отношению к российской стороне", - отметил он.

Канцлер также ушел от ответа на вопрос журналистов о поставках Украине ракет Taurus. "Я могу лишь сказать, что мы делаем все, что можем, чтобы оснастить украинскую армию системами, которые имеют соответствующую дальнобойность. И этого будет больше в ближайшие недели и месяцы, если станет необходимо, вплоть до производства таких систем на самой Украине", - указал Мерц.

Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) категорически исключал поставки Taurus, поскольку опасался втягивания ФРГ к конфликт на Украине. Мерц во время предвыборной борьбы в Германии высказывался за предоставление Киеву этих ракет, но, став главой правительства, открестился от подобного шага.

Россия не единожды указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты производят наведение на цели. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя. В сентябре посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил, что возможное предоставление Берлином Киеву Taurus будут означать "новое качество" в российско-германских отношениях.