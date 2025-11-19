Мерц сообщил, что "уже два раза" заявлял Зеленскому о важности борьбы с коррупцией

Канцлер ФРГ напомнил, что в 2026 году Берлин повысит на €3 млрд помощь Киеву

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Противодействие коррупции на Украине является обязательным пунктом для страны в ее стремлении вступить в Евросоюз, о чем Зеленскому говорилось "уже два раза". Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

В ходе мероприятия, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ, Мерц напомнил, что в следующем году Берлин повысит на €3 млрд помощь Киеву. "В ответ мы ожидаем, что Украина останется надежным партнером, а это в действительности означает нещадные действия против коррупции", - отметил Мерц. "Это совершенно обязательный пункт для Украины", - подчеркнул канцлер. Он утверждал, что сказал это Владимиру Зеленскому "уже два раза - один раз лично и один раз во время телефонного разговора в последние дни". "Это все остается условием для дальнейшего прогресса на пути в ЕС".

Дело Миндича

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.