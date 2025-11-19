Reuters: США добиваются от Украины территориальных уступок

По данным агентства, представители американской администрации указали Владимиру Зеленскому, что "Украина должна принять" подготовленное США рамочное соглашение

Редакция сайта ТАСС

Белый дом © AP Photo/ Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Новый план США по урегулированию украинского кризиса предусматривает отказ Киева от некоторых территорий и видов оружия, а также сокращение численности вооруженных сил. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По их данным, представители американской администрации указали Владимиру Зеленскому, что "Украина должна принять" подготовленное США рамочное соглашение. Оно якобы содержит положения о территориальных уступках со стороны Киева, отказе от некоторых видов оружия, а также о "сокращении численности" ВСУ. "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения", - пишет Reuters.

По утверждению портала Axios, текущий проект плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы.

Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.