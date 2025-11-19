Суд в Италии постановил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Адвокат Сергея Кузнецова Никола Канестрини сообщил, что украинец теперь должен быть выдан в течение 10 дней

Место происшествия на газопроводе "Северный поток - 2", 28 сентября 2022 года © Swedish Coast Guard via AP

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, отклонил апелляцию и подтвердил выдачу ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца. Об этом журналистам сообщил его адвокат Никола Канестрини.

Это уже второе разбирательство по апелляции, в первый раз она была удовлетворена, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое ранее завершилось постановлением об экстрадиции Сергея Кузнецова. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.

"Мы приняли к сведению это решение. Его обоснование пока неизвестно. Мы готовы передать наработанные материалы нашим коллегам в Германию для защиты", - говорится в заявлении адвоката.

В Германии украинцу предъявляется обвинение в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Он был задержан в Италии в августе по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями.

Кузнецов содержится в тюрьме строго режима, поскольку вменяемые ему в вину преступления по итальянским законам подпадают под статью "терроризм". Его адвокат указывает на нарушение прав его подзащитного, который не может привлекаться к суду, поскольку будучи военнослужащим на момент происшествия Кузнецов может пользоваться "иммунитетом военного времени". Юрист также ссылается на прецедент Польши, где суд не выдал ФРГ другого подозреваемого. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. За вменяемые в вину преступления - "антиконституционный саботаж" - украинцу грозят 15 лет тюрьмы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.