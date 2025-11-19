"Экономическая правда": на Украине провели обыски в госслужбе по лекарствам

При обысках изъяли значительное количество документов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке.

Уточняется, что обыски проходили на позапрошлой неделе в главном офисе учреждения и в кабинете руководителя Госслужбы Романа Исаенко. Было изъято значительное количество документов. Отмечается, что после обысков Исаенко ушел на больничный. По словам источников, обыски могут касаться одного из фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича.

В среду НАБУ также провело обыски у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.