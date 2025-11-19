ХАМАС сообщил о 25 погибших в Газе из-за израильских ударов

Движение отрицает, что его боевики атаковали военных ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 25 человек. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"В результате ударов Израиля по городам Газа и Хан-Юнис погибли не менее 25 человек, в том числе - женщины и дети. Данные обстрелы являются актом серьезной эскалации, с помощью которого [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пытается возобновить геноцид палестинцев в Газе", - говорится в сообщении. ХАМАС отрицает, что его боевики атаковали израильских военных, и утверждает, что всего с момента вступления в силу режима прекращения огня в анклаве погибли более 300 палестинцев.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.