Ливанские войска заняли Бейт-Лиф после угрозы Израиля об ударе по нему

Предполагается, что авиаудары нанесут по командным пунктам и складам с боеприпасами

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Механизированные подразделения ливанской армии вошли в приграничный город Бейт-Лиф после поступившей просьбы о помощи от местных жителей, опасающихся израильских авиаударов. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, размещенном в X.

"Ливанские военнослужащие взяли под свою защиту Бейт-Лиф после обращения мэра города Иззата Хаммуда к властям не допустить разрушения его жилых кварталов", - отмечается в тексте.

Ранее представитель израильского командования Авихай Эдри объявил, что шиитское движение "Хезболлах" пытается восстановить военное присутствие в центральной части города и его окрестностях. Свое видеообращение на арабском языке он сопроводил картой, на которой отмечены командные пункты и склады с боеприпасами. Предполагается, что по ним в ближайшие часы будут нанесены авиаудары.

Жители Бейт-Лифа отреагировали на эту угрозу и в своем обращении к властям обвинили Израиль в коварном замысле сравнять с землей их город.

19 ноября израильские ВВС интенсивно бомбили поселки Айната, Дейр-Кифа, Тейр-Фальсай и Шехур на юге Ливана. Их население заранее покинуло дома после предупреждения о готовящемся авианалете. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан не поступало.