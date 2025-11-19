AFP: США предложили Украине отказаться от территорий и сократить армию

Киеву предлагается сократить численность ВСУ до 400 тыс. человек и признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и Новороссией

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Предложение США об урегулировании конфликта на Украине, которое якобы было передано украинскому руководству, содержит требования о сокращении вооруженных сил и признании суверенитета России над Донбассом и Новороссией. Об этом сообщило AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Предложение включает признание "Крыма и других регионов" российскими, а также "сокращение армии до 400 тыс. человек", сообщил этот источник на условиях анонимности. Украина также должна отказаться от всего своего оружия дальнего действия, уточнил он. "Важным нюансом является то, что мы не понимаем, действительно ли это план [президента США Дональда] Трампа или его окружения", - заявил собеседник агентства, добавив, что также в Киеве не понимают, какие требования будут выдвинуты в отношении России.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.