Азаров: правительство Украины могут отправить в отставку уже 20 ноября

Уже зарегистрировали несколько постановлений о роспуске кабмина, в том числе от фракции "Батькивщина" и некоторых других депутатов, заявил бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Отставка правительства Украины может произойти уже 20 ноября. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

Читайте также

Отставка министров и раскол "Слуги народа". Политический кризис на Украине

"В четверг решающий день. Уже зарегистрировано несколько постановлений об отставке правительства: от фракции "Батькивщина" и целого ряда других депутатов, так что будут вынуждены поставить этот вопрос на голосование. Я думаю, что отправят [в отставку]", - сказал он.

На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его лично и главы его офиса Андрея Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте, куда войдет не только правящая партия. Затем к ним присоединилась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений.

По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов. 19 ноября появились сообщения о расколе в правящей партии "Слуга народа".