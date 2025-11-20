Трамп намерен встретиться с избранным мэром Нью-Йорка, которого ранее критиковал

Президент США заявил, что примет Зохрана Мамдани в Овальном кабинете Белого дома

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что 21 ноября встретится в Белом доме с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого американский лидер ранее подвергал жесткой критике.

Глава вашингтонской администрации сообщил в среду в Truth Social, что Мамдани "попросил о встрече". "Мы договорились, что эта встреча состоится в Овальном кабинете [Белого дома] в пятницу, 21 ноября", - добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Мамдани рассчитывает встретиться с ним в Вашингтоне. Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Трамп призывал жителей мегаполиса голосовать за Эндрю Куомо, который баллотировался в качестве независимого кандидата. Американский лидер также грозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом. Сам же избранный мэр характеризует себя как "демократического социалиста".

5 ноября в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что проявить инициативу и выйти на связь должен именно Мамдани. Американский лидер также сказал, что любит Нью-Йорк и потому хотел бы, чтобы новый мэр преуспевал на своем посту. Вместе с тем Трамп предупредил, что Мамдани следует уважительно относиться к американской администрации.