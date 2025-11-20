Politico: мирный план США по Украине потребует уступок со стороны Киева

Положения документа остаются предметом переговоров, указал собеседник газеты

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Киев должен будет пойти на серьезные уступки, по условиям нового мирного плана США по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщило американское издание Politicо со ссылкой на источники.

По информации газеты, речь идет об ограничении украинской военной мощи, а также о территориальных уступках со стороны Киева.

Как заявил собеседник Politico, положения плана остаются предметом переговоров, и один из вопросов, который еще рассматривают американские чиновники, состоит в том, стоит ли упоминать НАТО и как это сделать.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что план США по Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.