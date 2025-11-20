Сийярто: деньги венгров не могут идти Киеву для финансирования военной мафии

Министр иностранных дел Венгрии при этом отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему хочет направить Украине еще €100 млрд

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Венгрия выступит против планов финансирования Украины на совещании глав МИД стран Евросоюза, поскольку считает, что деньги европейцев достаются украинской "военной мафии". Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на встречу с коллегами из ЕС.

"В Брюсселе царит безумие. Несмотря на провал украинской военной мафии, [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен по-прежнему хочет направить Украине еще €100 млрд. Кто знает, что будет с этими деньгами европейцев? Мы едем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгров не могут идти на Украину для финансирования военной мафии", - заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Конфликт на Украине и предложения Еврокомиссии по дальнейшему предоставлению военной помощи правительству в Киеве будут обсуждаться сегодня среди прочих вопросов на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.