Статья

"Церковь в беде". В Австрии растет число христианофобских инцидентов

За последние три года христианские храмы в альпийской республике все чаще и чаще становились мишенями вандалов

Редакция сайта ТАСС

© Martin Juen/ SEPA.Media / Getty Images, архив

19 ноября по всей Вене христианские храмы, а также президентская резиденция сменили цвет ночной подсветки с белого на красный в рамках "Красной среды" — акции католической организации Kirche in Not ("Церковь в беде"), призванной привлечь внимание общественности к проблеме преследования христиан. По утверждению организации, всего в мире более 50 стран, где 200 млн последователей различных христианских конфессий подвергаются гонениям. Прежде всего это страны глобального Юга. О проявлениях христианофобии в самой республике представители Kirche in Not, однако, в своем анонсе не упоминают.

Не единичный случай

Случаи вандализма по отношению к христианским объектам — относительно новый сюжет для Австрии. Согласно публикациям на информационном агрегаторе OTS агентства APA, проходящим по тегу "христианофобия", с 2012 по 2023 год эта тема практически не всплывала в информационном пространстве альпийской республики. Все изменилось в 2023 году.

Именно тогда жители венского района Флоридсдорф обнаружили, что статуя Христа в местном молельном саду подверглась акту вандализма — у нее была сбита голова, у которой, в свою очередь, были спилены нос и рот. "Местные верующие чувствуют страх. Характер повреждений ясно говорит о том, что это не было подростковое дурачество или обычный вандализм. Разрушение статуи — это атака на свободу вероисповедания. Это недопустимо", — отмечал тогда глава районного отделения консервативной Австрийской народной партии (АНП) Леон Вассик.

В октябре 2024 года под покровом ночи группа промышленных альпинистов в масках забралась на фасад Карлскирхе в центре Вены и самовольно сняла размещенный на ее фасаде баннер, анонсировавший "Марш за жизнь" местного движения против абортов. "Случаи проявления христианофобии учащаются по всей Австрии", — заявил тогда председатель общественной организации Christenschutz ("Защита христиан") Ян Ледуховски. НКО связала инцидент с представителями леворадикального движения Antifa, поскольку после снятия баннера "Марша за жизнь" в соцсетях появились карикатурные картинки с символикой движения, анонсировавшие его акцию, запланированную на тот же день.

Пика число подобных инцидентов достигло в 2025 году. 8 июня неизвестные сорвали со стен Антонкирхе, расположенной в венском иммигрантском районе Фаворитен, мемориальные кресты, а также украли молитвенные книги из алтаря. На фасад храма была нанесена надпись "Ислам победит". 12 июня на балюстраде уже упомянутой Карлскирхе в преддверии очередного "Марша за жизнь" появился транспарант с лозунгом "Ад ждет тех, кто верит". За месяц до этого неизвестные нанесли исламистские лозунги на стойку информации у церкви.

Читайте также

В Вене храмы включили красную подсветку в знак поддержки преследуемых христиан

В сентябре случилась целая серия инцидентов. Церковь прихода "Слово Божие" в районе Фаворитен была вынуждена временно закрыться из-за "массивного акта вандализма". Стоящий рядом мемориал погибшим во времена национал-социализма студентам-антифашистам католического союза ÖCV был разрисован граффити. Пауланеркирхе в венском районе Виден была облита красной краской. И наконец, статуя Девы Марии была свалена и разрушена в том самом молельном саду во Флоридсдорфе, с которого все началось в июле 2023 года.

Кульминация произошла 5 октября, когда в Карлскирхе нашли две обмотанные скотчем бомбы-муляжа с таймером. "Обнаружение муляжей позволяет сказать, что мы имеем дело не с единичными случаями, а выходим на качественно новый и пугающий этап эскалации", — отметила член совета Christenschutz Суха Деймек.

Кто стоит за инцидентами?

В открытых источниках, как правило, исполнители и их мотивы официально не называются. Полицейские сводки скупы, формулировки — расплывчаты ("неизвестные правонарушители", "личность установить невозможно из-за высокой степени повреждения улик"). Однако в сюжете о христианофобских акциях в Австрии можно проследить две магистральные линии, ведущие к их предполагаемым исполнителям.

Первая — это уже упомянутые Antifa. За несколько дней до сообщения о минировании Карлскирхе в соцсетях движения распространялись ролики с призывами облить краской Пауланеркирхе в Видене. "Существует подозрение, что муляжи в Карлскирхе разместили те же исполнители", — отмечал тогда руководитель Christenschutz Ледуховски.

Вторая линия может быть связана с иммигрантами. Так, председатель регионального отделения Австрийской партии свободы (АПС) Вольфганг Иршик, комментируя самый первый инцидент от 2023 года, говорил о "религиозно мотивированных преступлениях" в исполнении, предположительно, "мигрантов, исповедующих отличную от христианства религию". Отметим, что слоган "Ислам победит", нанесенный неизвестными на христианскую церковь в наводненном мигрантами Фаворитене, действительно выглядит как явный политический месседж.

Реакция властей

В октябре 2025 года правительство австрийской столицы разработало план действий против расизма, который, правда, вызвал резкую критику на фоне христианофобских акций. "Я просмотрела этот план и была удивлена, что он по своей структуре расистский. <…> Где, спрашиваю я, в этом плане упоминание христианофобии? В последние недели нападения на церкви и христианские учреждения достигли пика, однако об этой форме дискриминации в документе нет ни слова", — возмущалась член венского Муниципального совета от Австрийской народной партии (АНП) Каролине Хунгерлендер по итогам соответствующего заседания.

Она же указала на возможных исполнителей нацеленных против христианства акций. "Мы годами слышим от мигрантов, перешедших в христианство, что им приходится сталкиваться с негативными последствиями — и даже менять имена — из-за страха репрессий со стороны их этнических иммигрантских сообществ", — отметила она.

Корреспондент ТАСС проанализировал содержание принятого 22 октября документа. Там рассказывается о структурном и институциональном расизме, цыганофобии, антиафриканском, антиславянском, антиазиатском, антисемитском. Христиане в число групп, права которых требуют защиты, не входят.

При этом в СМИ курсируют публикации, согласно которым нередко и сами автохтонные австрийцы сталкиваются с проявлениями расизма со стороны мигрантов. "Венский план действий против расизма разделяет общество на преступников и жертв. Жертвы — это те, кто значится в утвержденном списке. Подразумевается, что преступники — это представители большинства, то есть австрийцы с христианским воспитанием", — указывала Хунгерлендер.

В 2020 году в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии была также внесена законодательная инициатива о разработке Национального плана действий против расизма. Его принятие планировалось еще до окончания срока полномочий предыдущего правительства Австрии. Однако по состоянию на сегодняшний день план так и не был утвержден, несмотря на соответствующие призывы правозащитных организаций.

Перспективы

Можно предположить, что в перспективе просматривается несколько очевидных рисков. Первый — возможная нормализация в Австрии христианофобии. Пока дело ограничивалось лишь граффити, актами вандализма и муляжами бомб, однако эскалационная тенденция налицо.

Второй риск заключается в политической инструментализации проблемы. Анализ публикаций показал, что об этой теме говорят только консервативная АНП (Австрийская народная партия — прим. ТАСС) и правая оппозиционная АПС (Австрийская партия свободы — прим. ТАСС). Очевидно, что эта проблема может стать инструментом политической борьбы, однако отсутствие более широкого партийного консенсуса будет препятствовать защите христиан в Австрии.

Наконец, христианофобия — очень тревожный сигнал для мультикультурного общества нейтральной Австрии. Альпийская республика всегда гордилась своей моделью мирного сосуществования разных этносов (в конце концов, государство вышло из Австро-Венгрии — "лоскутной империи"). Однако в условиях, когда представители коренной религии подвергаются политическим актам запугивания, от которых совсем недалеко до террора, эта модель подвергается рискам.

Венские церкви и учреждения на одну ночь освещаются красным в знак солидарности с христианами, которые подвергаются преследованию где-то далеко на глобальном Юге. Месяцем ранее австрийскую столицу сотрясала череда христианофобских акций. "Церковь в беде" не только на Ближнем Востоке, в Африке или Азии. Беда поджидает ее в десяти минутах ходьбы от Венской оперы.

Максим Черевик