Начгенштаба Франции призвал граждан готовиться к "потере детей"

Фабьен Мандон указал, что это нужно для сдерживания России

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России.

"Если наша страна сдастся, потому что не готова принять потерю своих детей, <...> столкнуться с экономическими трудностями на фоне того, что приоритет отдается оборонному производству, то мы окажемся в опасности", - сказал военачальник, выступая на съезде мэров Франции 18 ноября. Его слова приводит телеканал TF1. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве.

Как отмечает TF1, заявление главы Генштаба вызвало шквал критики со стороны политиков. Так, основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выразил полное несогласие с высказыванием Мандона.

"Не его дело планировать жертвы, которые станут следствием наших дипломатических провалов и о которых его мнения не спрашивали", - написал Меланшон в X.

Телеканал отмечает, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через три-четыре года.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.