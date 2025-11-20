Глава МИД ФРГ ожидает участия Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине

Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна якобы согласиться на перемирие без предварительных условий

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ожидает участия Киева и Евросоюза в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Что касается всех переговоров о перемирии, дальнейшем мирном развитии Украины, это может обсуждаться только с Украиной. И Европа будет к этому привлечена", - утверждал глава МИД. Вадефуль заявил, что ФРГ приветствует "любую инициативу, которую используют для того, чтобы прийти к переговорному процессу", но Россия должна якобы согласиться на перемирие без предварительных условий.

Министр считает, что такие вопросы, как, например, сокращение Вооруженных сил Украины, должны обсуждаться с Киевом. "Но это должна быть архитектура безопасности, которая, во-первых, побеспокоится о том, что Украина в будущем сможет жить безопасно", - заявил он. "И должно быть ясно, что Украина сможет сохранить свой суверенитет - в каких бы то ни было территориальных масштабах. Это должно обсуждаться на переговорах на равных", - заявил Вадефуль. "И это важно не только для Украины, но и для Европы", - считает он.

"Я дам ясно понять, что все, что сейчас произойдет, требует того, чтобы мы были привлечены к обсуждению соответствующих идей", - сказал германский министр. "Европа должна быть привлечена", - повторил он.