"Украинская правда": жизнь Миндича на Украине была законспирированной

По данным издания, бизнесмен не ходил в рестораны, все встречи проводил в офисе в том же доме, где располагалась его квартира

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком Зеленского", вел на Украине законспирированную жизнь, не посещал рестораны, а все встречи проводил в офисе в том же доме, где располагалась его квартира. Такие данные следуют из расследования издания "Украинская правда".

Как отмечает издание, бизнесмен почти не ходил по улицам, перемещался на автомобилях с оперативными номерными знаками, не имея на то законных оснований. А в местах встреч участников организованной преступной группы применялись даже меры контрнаблюдения. По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, Миндич не ходил в рестораны, дома у него был собственный повар. Все встречи за обедом или ужином он проводил в собственном офисе на улице Грушевского, 9А, который находился тремя этажами выше его квартиры.

В этом же доме имеет квартиру и Владимир Зеленский, отмечается в расследовании. Это обстоятельство обеспечивало Миндича дополнительной охраной: и вокруг дома, и на его территории, в соответствии с законом, работают сотрудники управления государственной охраны.