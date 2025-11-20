"Украинская правда": экс-главу АРМА Думу сняли на видео возле бэк-офиса Миндича

Бывшая руководительница Национального агентства Украины по розыску и управлению активами пробыла в здании 50 минут, пишет издание

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывшая руководительница Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума была замечена журналистами в центре Киева возле дома, где располагался так называемый бэк-офис преступной группы бизнесмена Тимура Миндича. Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".

На видео, отснятом журналистами, зафиксировано, как среди рабочего дня Дума в автомобиле своего заместителя приезжает к зданию одной из медицинских клиник, которая, по информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), использовалась фигурантами хищений в "Энергоатоме" как бэк-офис. Она пробыла в клинике 50 минут, а затем вернулась на рабочее место, говорится в комментарии за кадром.

Что делала Дума в здании, неизвестно. Однако журналисты напоминают, что в июле 2025 года руководитель АРМА поддержала закон о ликвидации на Украине независимых антикоррупционных органов.

30 июля Дума подала заявление об отставке, ее уволили в тот же день. За несколько дней до увольнения Думы, напоминают журналисты, "Украинская правда" писала, что НАБУ прослушивала Миндича.

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Присутствует ли на записях Елена Дума, пока неизвестно.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.