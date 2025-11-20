"Страна": Трамп может остановить все дела о коррупции на Украине

Это произойдет, если Киев примет мирный план, сообщило издание

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может остановить все коррупционные дела против Владимира Зеленского и его окружения в случае, если тот примет новый мирный план Соединенных Штатов. Такого мнения придерживается украинское издание "Страна".

По его оценке, для этого Трамп способен использовать американское влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Издание отмечает, что президент США также в случае принятия мирного плана может разрешить Зеленскому провести репрессивные действия против внутриполитических противников.

"Страна" добавляет, что Зеленский в обмен на согласие с планом может получить от Трампа гарантии безопасности, если захочет покинуть свой пост.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, создается демилитаризованная зона. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинские вооруженные силы будут существенно сокращены и лишатся вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности при госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.