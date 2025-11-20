В офисе Зеленского сообщили о получении плана Трампа по урегулированию конфликта

Владимир Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США имеющиеся дипломатические возможности и "основные пункты, которые нужны для мира"

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Ukrainian Presidential Press Office via AP

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский получил мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию", - сообщается в Telegram-канале офиса Зеленского.

В сообщении отмечается, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и "основные пункты, которые нужны для мира".

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.