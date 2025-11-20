WSJ: Рубио 21 ноября обсудит с чиновниками ЕС план Вашингтона по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио намерен 21 ноября обсудить с европейскими чиновниками новый американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Рубио, который также является помощником президента США по национальной безопасности, проведет беседу с высокопоставленными представителями европейских стран, ответственными за национальную безопасность.

Издание указывает, что несколько высокопоставленных европейских дипломатов выразили надежду на то, что им "предоставят возможность выразить обеспокоенность относительно каких-либо планов" по урегулированию украинского кризиса.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. Как сообщило агентство Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.