WP: Залужный отказал Ермаку во встрече в Лондоне

Издание "Бабель" сообщало, что поездка проходила на фоне призывов в Верховной раде отправить главу офиса Зеленского в отставку в связи с коррупционным скандалом

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак пытался организовать встречу с экс-главкомом ВСУ, а ныне - послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, однако в ней было отказано. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

18 ноября украинское издание "Бабель" сообщило, что поездка главы офиса Зеленского в Лондон проходила на фоне призывов в Верховной раде отправить Ермака в отставку в связи с коррупционным скандалом. По информации источников WP, некоторые украинские чиновники говорят, что такая масштабная коррупционная схема вряд ли могла быть осуществлена без ведома Ермака. Они также считают, что именно он назначил всех высших должностных лиц правительства.

О поездке Ермака в Лондон изданию "Бабель" сообщили сразу два источника. О чем именно он намерен был говорить с Залужным, неизвестно. Издание напомнило, что в прошлый раз Ермак летал к Залужному осенью 2024 года.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак также мог фигурировать в материалах дела и что среди участников коррупционной схемы он имел псевдоним Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского вызвало активную реакцию в Верховной раде. Партии экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали увольнения Ермака, отставки правительства и формирования новой коалиции в парламенте с участием не только правящей партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, появилась информация о назревающем бунте внутри партии Зеленского, часть депутатов от которой также заговорили о необходимости отставки Ермака и смены всего правительства.