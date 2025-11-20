Аэропорт Вильнюса возобновил работу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса возобновил работу по приему и отправке самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе аэропорта.

"Работа возобновилась, прибыл борт из Амстердама, на подходе самолет из Люксембурга", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в период ограничения работы один следовавший в литовскую столицу самолет был направлен на временную посадку в Ригу, еще один рейс отменили.

Причиной закрытия аэропорта, по словам источника, стала фиксация полетов в подконтрольном воздушном пространстве неопознанных объектов в виде воздушных шаров или метеорологических зондов.

При этом, как ранее проинформировали ТАСС в диспетчерской службе, транзит самолетов в третьи страны через воздушное пространство страны, в том числе в направлении российских аэропортов, не прекращался. Собеседник агентства напомнил, что еще в октябре всех пользователей литовского воздушного пространства проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "метеозонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км - прим. ТАСС)", а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, "может достигать 30 кг".