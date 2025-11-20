Berliner Zeitung: ключевые положения плана по Украине направили Мерцу

По данным газеты, реакции не последовало

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Основные положения мирного плана по Украине были направлены в Ведомство федерального канцлера ФРГ 4 ноября, но германская сторона так и не отреагировала на документ. Об этом сообщила со ссылкой на информированные источники газета Berliner Zeitung.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 20 ноября 2025 года

По ее данным, документ представили канцлеру Фридриху Мерцу, а затем в связи с отсутствием какой бы то ни было реакции передали ему повторно.

Berliner Zeitung, в распоряжении которой оказался документ с основными положениями плана, пишет, что они затрагивают территориальные вопросы, гарантии безопасности, гуманитарные аспекты, такие как восстановление после завершения конфликта и отмена санкций. Ключевыми пунктами являются установление границ вдоль нынешней линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и обещание не применять военную силу для решения территориальных разногласий. Украина якобы должна получить гарантии, похожие на обязательства в рамках 5-й статьи НАТО, но в обмен на отказ от вступления в альянс. Причем издание отмечает, что в документе не говорится о сокращении украинской армии, но сказано лишь о том, что она должна быть оборонительной.

План также предусматривает признание русского языка и Русской православной церкви. Центральным механизмом является создание фонда по восстановлению Украины, в который якобы предполагается направить замороженные российские активы. Со своей стороны Запад снял бы санкции с РФ, пишет газета. США якобы были бы готовы принять участие в разработке договоренностей и выступить посредником между Россией и Украиной в ООН.

По версии Berliner Zeitung, из документа следует, что над планом работал, в частности, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.