Премьер Черногории пообещал ввести визовые ограничения для россиян по образцу ЕС

Милойко Спайич отметил, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в кратчайшие сроки

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Черногория в ближайшее время приведет свои визовые правила в полное соответствие с политикой Европейского союза, включая ограничения для российских граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

"Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза", - подчеркнул он.

По словам премьера, Черногория остается ориентированной на туризм, однако это не станет препятствием для внедрения новых ограничений. "Разумеется, мы прежде всего туристическая страна, поэтому стараемся привлекать как можно больше туристов из самых разных регионов", - отметил Спайич.

Он подчеркнул, что роль российских туристов и инвесторов в стране заметно снизилась. "Российских туристов сейчас меньше, чем раньше. Объем недвижимости, которой они владели 15-20 лет назад, был значительно выше. Сейчас россияне - лишь одна из групп, включая немцев, итальянцев, сербов, бошняков, албанцев и других", - уточнил премьер.

Спайич подтвердил, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в кратчайшие сроки. "Мы очень скоро полностью приведем нашу визовую политику в соответствие с правилами Европейского союза", - отметил он.

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз гражданам РФ. Российское постпредство при ЕС объяснило такое решение страхом чиновников в Брюсселе по поводу того, что в ходе туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим подчеркивала, что ответные меры Москвы на введенный Евросоюзом запрет будут носить выверенный характер.