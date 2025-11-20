Депутат Рады Железняк: Ермак не смог избавиться от Арахамии

За увольнение главы фракции партии "Слуга народа" было менее 10% голосов, сообщил парламентарий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты правящей на Украине партии "Слуга народа" не поддержали идею уволить главу своей фракции Давида Арахамию по предложению главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Наши источники сообщают, что план Ермака заставить фракцию сегодня уволить Давида Арахамию провалился", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, перед встречей с Зеленским члены фракции направили требование отправить в отставку Ермака. Поэтому, как пояснил Железняк, глава офиса решил "атаковать первым, но не получилось", среди депутатов нет даже 10% голосов для увольнения Арахамии.

"Слуга народа" имеет большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. В четверг вечером Зеленский провел встречу с фракцией на фоне призывов отправить Ермака в отставку из-за коррупционного скандала. Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского Арахамия, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.