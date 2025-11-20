Словакия готова быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Мир невозможен без территориальных уступок со стороны Киева, подчеркнул глава словацкого МИД Юрай Бланар

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Словакия вновь подтвердила готовность выступить посредником при урегулировании конфликта на Украине. Об этом по итогам заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза заявил журналистам глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вновь подтверждаю то, о чем мы говорили раньше, - подчеркнул он. - Очередным шагом после переговоров президентов [США и РФ] Трампа и Путина, которые должны были состояться в Будапеште, должны последовать переговоры президентов Путина и Зеленского. Словакия также готова в этом оказать посредничество".

Словакия настаивает на дипломатическом решении конфликта. По словам Бланара, мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева.

Словакия на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, как отметил глава МИД, вновь дала понять, что выступает против использования замороженных активов РФ в пользу Украины. "Позиция нашей республики совершенно очевидна: мы против [выдачи] какого-либо разрешения использовать замороженные [российские] активы, если это будет противоречить международным нормам", - сказал Бланар.