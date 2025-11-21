Прозоров: Израиль может выдать Миндича под давлением США

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Израиль под давлением США может выдать Тимура Миндича, замешанного в крупном коррупционном скандале на Украине. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Возможно, все свои финансовые ресурсы он вложит в экономику Израиля, получив тем самым какой-то иммунитет. Возможно. Я не уверен, что это спасет его от уголовного преследования, потому что Израиль тоже плотно завязан на США и, в случае если США будут раскручивать этот коррупционный скандал, то могут его выдать правосудию США", - сказал он.

По мнению Прозорова, единственной возможностью для Миндича смягчить свое положение может стать оглашение имен всех людей, которые замешаны в коррупционных схемах, что может привести к массовому побегу чиновников из Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что в скандале может также фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.