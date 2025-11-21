Politico: окружение Зеленского намекает, что он не может пойти на второй срок

Американский политолог Адриан Каратницкий считает, что коррупционный скандал превратил Владимира Зеленского в "хромую утку"

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал на Украине превратил Владимира Зеленского в "хромую утку" (в политической системе США так называют президента, чей срок полномочий приближается к концу). С таким мнением выступил американский политолог Адриан Каратницкий.

"Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес глубокий урон имиджу страны. Он значительно подорвал доверие к <…> Владимиру Зеленскому, превратив его в "хромую утку" на родине", - пишет автор в колонке для издания Politico.

По его словам, во внутренней политике разоблачение коррупционной схемы уже вызывает "сейсмические сдвиги в политической карьере Зеленского, приводя к широкой озлобленности [общественности]". И хотя пока нет свидетельств его личной вовлеченности в коррупционные схемы, его стиль управления и опора на поддержку "друзей и приятелей показывают свою несостоятельность", пишет Каратницкий.

Еще до скандала жители страны начали искать новых лидеров на фоне роста недовольства его "крайне централизованным, замкнутым и временами авторитарным правлением". По данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, сейчас опросы показывают, что уровень поддержки Зеленского составляет лишь 25%. "Поддержка Зеленского настолько низка, а разрушительный эффект коррупционного скандала настолько велик, что лица, работавшие с ним и его ближним кругом, на условиях анонимности намекают, что он может не пойти на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование", - пишет политолог.

По его мнению, массовых протестов не происходит, поскольку общественность опасается их дестабилизирующего эффекта. Главной задачей для Зеленского в этих условиях он называет восстановление доверия к правительству, обеспечение эффективной работы парламента, а также взаимодействие с международным сообществом в целях убедить его, что страна управляется "эффективно и прозрачно". Этого можно достичь путем назначения технократического правительства, а самому Зеленскому необходимо ограничить собственную сферу деятельности вопросами обороны, национальной безопасности и внешней политики, а также сократить полномочия своих помощников, отдав больше власти правительству и парламенту, считает Каратницкий. "Дело обстоит таким образом, что если Зеленский не будет делать это, то другие сделают это за него", - пишет он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что в скандале может также фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.