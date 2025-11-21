Орбан: американский план по Украине приближает проведение саммита РФ и США

По словам венгерского премьер-министра, "следующие две-три недели будут решающими"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Новый американский план по урегулированию конфликта на Украине может стать основой для заключения договоренности между США и Россией и проведения встречи президентов двух стран в Будапеште. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Теперь есть официальное подтверждение, что существует американский мирный план из 28 пунктов, который был официально передан Украине. Этот мирный план содержит предложения, которые русские и американцы ранее уже обсуждали друг с другом. Думаю, что следующие две-три недели будут решающими", - сказал глава правительства.

Он считает, что первая реакция на новый американский план вселяет надежду на возможность заключения договоренности об урегулировании украинского конфликта. "Что-то начинает разворачиваться. Будапештский мирный саммит приближается", - заявил Орбан.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского кризиса. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.