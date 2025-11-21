Стубб обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом

Финский президент добавил, что уже обсудил его с премьер-министром республики Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что обсуждает план США по урегулированию конфликта на Украине с союзниками и Киевом.

"Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной", - написал Стубб в X.

Финский президент добавил, что уже обсудил его с премьер-министром республики Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен, а также планирует провести обсуждение с правительством.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.