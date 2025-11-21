Radio NV: замглавы САП уволили из-за подозрений в сливе данных по делу Миндича

Официально в САП эту информацию пока не подтверждали

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрея Синюка уволили из-за подозрений в системной передаче данных фигурантам коррупционных расследований, в том числе по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщила украинская радиостанция Radio NV со ссылкой на источники в антикоррупционных органах.

По данным собеседников издания, сначала в отношении Синюка начали служебное расследование из-за его встреч с возможными фигурантами дел. По итогам проверки он был освобожден от должности, утверждает издание. Официально в САП эту информацию пока не подтверждали.

Кроме того, по словам источников, Синюк мог "давно и системно сливать детали" расследований и против офиса Владимира Зеленского.

10 ноября, в день обнародования деталей расследования по делу Миндича, глава САП Александр Клименко заявил, что в его ведомстве начато служебное расследование о возможной утечке информации, которая позволила Миндичу покинуть страну всего за несколько часов до обысков. Позже украинские СМИ сообщили, что к утечке информации может быть причастен именно замглавы САП Синюк.