Сийярто: отмена санкций против России в плане США важна всем

Этот план "ведет не к разделению мира на блоки,", отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает важным, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отмену западных санкций против России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с журналистами после серии двусторонних встреч в Брюсселе.

Этот план "ведет не к разделению мира на блоки, что было бы плохой новостью для нас, венгров, а к восстановлению отношений, поскольку речь идет об отмене санкций и реинтеграции России в мировую экономику", сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Он подчеркнул, что это важно не только для России, но и для других европейских стран, в том числе Венгрии. "Мир [на Украине] отвечает интересам безопасности и экономики Венгрии, которая много потеряла за последние три с половиной года в результате войны, к которой она не имеет никакого отношения", - отметил Сийярто.