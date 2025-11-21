Украина провела переговоры с США по американскому мирному плану

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров встретился с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что прошла встреча с американской делегацией по плану США по урегулированию конфликта.

Ранее американская сторона в Киеве передала этот план Владимиру Зеленскому. По словам Умерова, сегодня были продолжены вчерашние консультации.

"Провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом", - написал он в своем Telegram-канале.

От украинской стороны во встрече приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и замначальника ГУР Вадим Скибицкий. "Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию", - добавил секретарь СНБО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.