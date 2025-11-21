Сийярто: план США по Украине дает шансы на достижение мира

По словам главы МИД Венгрии, предложения американской стороны основаны на реальности

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассматривает новый план США по урегулированию конфликта на Украине как реалистичный и рассчитывает, что он станет основой для заключения мира. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с журналистами после серии двусторонних встреч в Брюсселе.

"Этот мирный план содержит очень важные основы будущей европейской безопасности. Мы считаем, что он учитывает реальность. Мы видим, что все пункты этого плана составлены с учетом реальной ситуации", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Сийярто выразил уверенность, что теперь "есть хорошие шансы на установление мира на Украине".