В кабмине ФРГ подтвердили проведение Мерцем телефонных переговоров по Украине

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус не уточнил, кто в них еще примет участие

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Кабмин ФРГ подтвердил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца в пятницу запланированы телефонные переговоры по Украине, но не уточнил, кто в них еще примет участие.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Канцлер, как вы уже узнали сегодня утром, проведет закрытые переговоры и телефонные звонки по ситуации на Украине", - заявил журналистам в Берлине официальный представитель правительства Штефан Корнелиус. По его словам, Мерц попросил руководителя Ведомства федерального канцлера Торстена Фрая заменить его на мероприятиях в пятницу.

"О телефонных переговорах, которые имели место или будут проводиться, как обычно, станет известно по их завершении. Это происходит всегда только по согласованию с партнерами по переговорам. Если у меня будет что-то, о чем сообщить, я это сделаю", - сказал Корнелиус.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Мерц отменил намеченные на пятницу мероприятия со своим участием и проведет срочные телефонные переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По информации Bild, правительство Мерца крайне обеспокоено новым планом США по Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами. Власти ФРГ якобы стремятся склонить Киев не поддаваться давлению со стороны Вашингтона. Кроме того, Берлин планирует подействовать и на американскую администрацию, продвигая позицию ЕС по урегулированию конфликта на Украине.