Sky: Трамп и Зеленский обсудят инициативы США по телефону на следующей неделе
ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским для обсуждения новых американских предложений по урегулированию украинского конфликта запланирован на следующую неделю. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News.
По их информации, до этого Зеленский проведет консультации по этой теме с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.
Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.