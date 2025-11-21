Сийярто: местом следующего саммита России и США остается Будапешт

Глава МИД Венгрии подчеркнул важность предварительной договоренности о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в целях урегулирования конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Венгрии получили подтверждение от США и России, что следующая встреча президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Будапеште. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с журналистами по завершении рабочей поездки в Брюссель.

По его словам, во время недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях международной конференции в Минске он получил заверения, что российско-американский саммит, как и запланировано, пройдет в столице Венгрии. "Никто не оспаривал то, что саммит состоится в Будапеште. Все это подтвердили", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Он подчеркнул важность предварительной договоренности о встрече лидеров США и России в целях урегулирования конфликта на Украине. "Важно, что есть точки соприкосновения между американцами и русскими, например, такое соглашение. Это также показывает, что Евросоюз изолирует себя, однако Венгрия - небольшая страна в Центральной Европе - способна поддерживать сотрудничество с основными мировыми политическими игроками на Востоке и Западе в интересах мира", - добавил министр.