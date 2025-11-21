CNN: США хотят, чтобы РФ и Украина достигли мирного соглашения до конца года
14:08
обновлено 14:28
НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться согласования мирной сделки от России и Украины до конца 2025 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их словам, возобновление переговоров по Украине стало в последние недели вновь приоритетным для Трампа после сделки по прекращению огня в секторе Газа. Вашингтон в том числе рассматривает возможность привлечения некоторых из иностранных посредников, участвовавших в процессе урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.