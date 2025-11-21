WSJ: в случае принятия плана США Россию пригласят в G8

Также с РФ "в индивидуальном порядке" будут сняты санкции, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Россия будет приглашена в Группу восьми (G8), с нее также будут сняты санкции в случае принятия американского плана по украинскому урегулированию. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с копией документа.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

Издание отмечает, что в таком случае санкции будут отменены "в индивидуальном порядке". Кроме того, Вашингтон и Москва в рамках плана обязуются сотрудничать в области искусственного интеллекта, энергетических сделок и добычи редкоземельных металлов в Арктике.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.