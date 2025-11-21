WSJ: США не гарантируют прямую военную помощь Украине в рамках мирного плана

Гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с возможностью продления и включают "разведывательную и логистическую помощь" или "другие шаги, признанные целесообразными" после консультаций с союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты подготовили проект соглашения с Россией, который предусматривает предоставление Украине 10-летних гарантий безопасности, но при этом не обязывает Вашингтон оказывать прямую военную помощь. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с копией документа.

Гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с возможностью продления и включают "разведывательную и логистическую помощь" или "другие шаги, признанные целесообразными" после консультаций с союзниками. При этом Вашингтон не берет на себя обязательств по прямому военному вмешательству.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.