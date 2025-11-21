Стармер призвал добиваться мира на Украине исходя из существующего положения дел

Киев должен сам определять свое будущее, подчеркнул премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал работать над достижением мира на Украине исходя из нынешнего положения вещей.

"Мы все хотим честного и справедливого мира. Это то, чего хочет президент США [Дональд Трамп]. Это то, чего хотим мы все. Теперь мы должны работать из того положения, в котором мы находимся, в направлении этой цели. Но то, что Украина должна сама определять свое будущее в рамках своего суверенитета, - основополагающий принцип", - сказал Стармер в эфире телеканала Sky News по итогам своего телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.

По словам британского премьера, изучение мирного плана Трампа лишь укрепило его в уверенности, что этот принцип следует ставить во главу угла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве официально не получали план США по украинскому урегулированию из 28 пунктов, о котором сейчас пишут СМИ, и предметно Вашингтон с Россией его не обсуждал. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва отреагирует на эту инициативу, когда получит официальную информацию.